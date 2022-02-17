Ana davadan dosyası ayrılan firari 16 sanık ile 'örgüt yöneticiliği' suçundan 18 yıl hapse çarptırılan sanık Erman Ekici'nin, 'insanlığa karşı suç' ve 'kasten öldürme' suçlarından Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Ekici, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.
'TÜRKİYE'DE GÖMÜLÜ SİLAHLARLA İLGİLİ LİSTE VAR'
Duruşmada söz alan müşteki avukatlarından Senem Doğanoğlu, dosyaya giren MASAK raporunun DEAŞ'ın faaliyetleri ile ilgili önemli bilgiler içerdiğini belirtti. Doğanoğlu, "Rapora göre, örgütün bir maaş listesi var. Raporda Irak'ta esir ve ölen örgüt üyelerinin ailelerine gelir toplamakla yükümlü olan birinden bahsediliyor. Irak ve Suriye'deki kamplarda bulunanların yakınlarına yardım için toplanan paralardan bahsediliyor. Bu da örgütün halen büyük bir finans kaynağı olduğunu ve faaliyetlerinin halen devam ettiğini gösteriyor. Yine örgütün Türkiye sorumlusu Kasım Güler'in ifadesine göre, Türkiye'de gömülü silahlarla ilgili bir liste var" dedi.
Avukat Doğanoğlu ayrıca aranan bazı DEAŞ'lıların şifreli haberleştiklerinin tespit edildiğini de söyledi.
Duruşmada, MASAK raporlarında DEAŞ'lılarla para transferi yaptığı tespit edilen M.K. tanık olarak dinlendi. Rapora göre, hesabına firari sanık Muhammed Zana Alkan'ın para transfer ettiği tespit edilen tanık M.K., internet üzerinden dijital reklam hizmeti veren firma sahibi olduğunu belirterek, "Google reklam hizmeti ve sosyal medya yönetimi yapıyoruz. Google reklam hizmeti vermişizdir. Parayı yatıran başkasıdır. Firma ismi verilirse paranın nereden geldiğini buluruz" dedi. Tanık ifadesinin ardından müşteki avukatlarının taleplerini alan mahkeme, duruşmayı erteledi.
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