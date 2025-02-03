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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Zaniolo'yu Fiorentina'ya kiraladı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Zaniolo'yu Fiorentina'ya kiraladı!

        Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun Atalanta'daki kiralık sözleşmesinin feshedildiğini ve İtalyan yıldızın sezon sonuna kadar Fiorentina'ya kiralandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 18:19 Güncelleme: 03.02.2025 - 18:39
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        Atalanta'dan ayrıldı! İşte yeni takımı
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        Sezon başında büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu Atalanta'ya kiralamıştı.

        Sarı-kırmızılı takım, Çizme temsilcisindeki kiralık sözleşmesinin feshedildiğini ve oyuncunun Fiorentina'ya kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Yapılan açıklama şu şekilde:

        Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun, Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. ile olan geçici transfer sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun, 2024-2025 sezonu sonuna kadar şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla ACF Fiorentina S.r.l. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

        Bu anlaşmaya göre:

        •ACF Fiorentina S.r.l., kulübümüze 2024-2025 sezonu kalan süresi için 3.200.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.

        •Futbolcunun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyon bedeli 15.500.000 EUR'dur.

        •Satın alma yükümlülüğünün gerçekleşmesi durumunda, ACF Fiorentina S.r.l. kulübü maksimum 2.000.000 EUR tutarında şarta bağlı ek bonus ödeyecektir.

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