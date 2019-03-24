Galatasaray'da eski başkan Dursun Özbek yönetimi ile mevcut başkan Mustafa Cengiz yönetiminin 2018 yılı faaliyetlerinin ibrası oya sunuldu.



Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapıldı. Genel kurulda eski başkan Dursun Özbek yönetiminin 2018 yılının 23 günü ile kulübün mevcut başkanı Mustafa Cengiz yönetiminin iki dönem faaliyetleri üyelerin ibrasına ayrı ayrı sunuldu. İlk olarak 2018 yılı ocak ayı Dursun Özbek yönetiminin 23 günlük faaliyetlerinin ibrasının oylaması başlarken, ardından ise Mustafa Cengiz yönetiminin ilk dönemi olan 23 Ocak - 29 Mayıs dönemi oylamaya sunuldu. Sonrasında ise Cengiz yönetiminin ikinci döneminin ibra oylamasına başlandı.



Üyelerin oylaması sonucu Dursun Özbek yönetiminin 23 günlük faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi. Mustafa Cengiz yönetiminin ilk dönemi olan 23 Ocak - 29 Mayıs dönemdeki faaliyetleri de idari ve mali yönden oy çokluğu ile ibra edildi.



Mustafa Cengiz'in ikinci dönemi olan 29 Mayıs'tan günümüze kadar olan süreçte ise Cengiz yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

CENGİZ ADAY OLAMAYACAK!

Galatasaray Tüzüğü'ne göre yönetim, 23 Nisan 2019'a kadar seçim kararı almak ve 23 Mayıs 2019'a kadar da seçim yapmak zorunda. Yine tüzüğe göre Mustafa Cengiz, seçimde aday olamayacak.

ADNAN POLAT'TAN SONRA İKİNCİ BAŞKAN

Mustafa Cengiz aleyhinde çıkan ibra kararıyla birlikte, Adnan Polat'tan sonra ibra edilmeyen ikinci Galatasaray başkanı oldu.



BORÇ AÇIKLANDI

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 755 bin 791 TL olduğu açıklandı.

Galatasaray Spor Kulübü’nün yıllık olağan genel kurulunda toplam borç açıklandı. Kulüp ve bağlı ortaklıkların net borcunun toplam 2 milyar 825 milyon 755 bin 791 TL olduğu duyuruldu. Kulübün alacakların 1 milyar 560 milyon 123 bin 356 TL, borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon 632 bin 435 TL olduğu ifade edildi. Galatasaray’ın 31 Aralık 2017 itibarıyla borç alacak farkı 1 milyar 163 milyon 430 bin 729 TL olarak açıklanmıştı.

FENERBAHÇE'YE SERT SÖZLER

"KİMSE BENİM TEKNİK DİREKTÖRÜME SOKAK KABADAYISI DİYEMEZ"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy’un ‘sokak kabadayısı’ sözlerine cevap vererek, “Kimse benim teknik direktörüme sokak kabadayısı diyemez. Onu diyen en büyük serseridir” dedi.



Toplantıda yaşanan gerginlikleri hayretle karşıladığını belirten Cengiz, “Birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Beni istemeyebilirsiniz. İstifa davet edebilirsiniz, bu gayet doğal. Bundan rahatsız değilim. Benim için kedi dendi. Temsil kabiliyeti yok dendi. Ben sizi temsil ediyorum. Siz neyseniz ben oyum” diye konuştu.



"TEHDİT ETSEM AÇIK VE NET EDERİM"



“Kulübü kötü temsil etseydik bugün burada olabilir miydik?” diyen Cengiz, sözlerine şöyle devam etti:



“Kem sözü, ayrılığı, hakareti, küfrü, aşağılamayı temsil edemem. Ben sizin düzgün, dürüst, mert, korkusuz kanadım. Ben tehdit etsem açık ve net ederim. Öyle bir şey asla yok. Divanı yakın, sizleri çok yakın görüyorum. Hızlı düşünürken düşünemiyorum. Ben geri adım atmıyorum. Başkan olmadan önceki kasetlerim yayınlandı. Hepsinin arkasındayım. Hepsinin gelişimi var. O lafların gelişi var. Beni yok etmek, yönetimi düşürmek ise hiçbir şey demiyorum” şeklinde konuştu.

Çalışmalarının küçük görüldüğünü vurgulayan Mustafa Cengiz, “Biz bu işe gönüllü talip olduk. Kapıyı açıp, içeri girip kimsenin koltuğunu kapmadık. Tehditi yiyen biziz. Ben buna rağmen bir şey demedim, demiyorum” dedi.



“4 GÜN İÇİNDE 4 TRANSFER YAPTIK”



4 günde 4 transfer yaptıklarını hatırlatan sarı-kırmızılıların başkanı, "Teknik Direktör Fatih Terim ile sözleşmeyi 16 Ekim’de KAP’a bildirdik. KAP’ı okumuyor musunuz? Bana niye saldırıyorsunuz. KAP bildirisi açık. Açıp okuyun. Siz şeffaftınız, Marcao ve Emre’yi niye bildirmiyorsunuz diyorlar. Marcao’nun transferi pazar günü transferine bağlıydı. Pazar günü maçı vardı, pazartesi bize geldi. 4 gün içinde 4 transfer yaptık, hem de uluslararası. Biz sizi onurla, şerefle temsil ediyoruz. Marcao’yu bildirdik. Açıkladık ne alacağını. Çok düşük alıyor. Bir tek Emre’yi açıklamadık” şeklinde görüş belirtti" dedi.



“LİSELİ-LİSESİZ KAVGASI BÜYÜK TEHLİKE”



Başkan Mustafa Cengiz, toplantıda birçok üyenin dile getirdiği lise konusu hakkında, “Benim torunumun elinden tutup götüreceğim yerdir Galatasaray Lisesi. Ben ‘liseci’ lafını bile kullanmam. Arkadaşlarıma da bunu kullanmamaları gerektiğini söyledim. Lisesi-lisesiz kavgası büyük tehlike. Kim bu kavgayı ateşliyorsa onu susturun. O Galatasaray’a büyük zarar veriyor. Bizim bunun altını ateşlememiz gerekir” dedi.



Başkan Cengiz Taçspor Tesisleri hakkında ise, “Biz göreve başladık tesislere yıkım emri geldi. 7 milyon Dolar’ın 5 milyon Dolar’ı ödendi 2 milyon Dolar’ı davalık. Sürekli zarar var. Biz orada her şeyi düzelttik. Fiziki el koyma olayı vardı camiaya söylemeden bu olayı durdurduk. Bugün sizlerden istirham ediyorum, çocuklarınızı, ailenizi alın gidin. Ve bugün oradan kar elde ediyoruz” şeklinde konuştu.



“YABANCI SINIRINA KARŞIYIZ”



Kulüpler Birliği ile çatıştıklarını belirten Cengiz, “Toplantıya ben gitmedim. Bir özür de beklemedim. Beyaz bayrak çekene bir şey yapamazsınız. Ali Dürüst’ün ayrılığını bizden bildiler. Birleri böyle istedi. Ama acı olan o metni kimse üstüne alınmıyor. Ama biz o metnin nasıl yazıldığını biliyoruz. Ali Dürüst’ün tekrar dönüşüne müteakip üç hakem askıya alındı diyorlar. Yok öyle bir şey. Biz yabancı sınırına karşıyız. rekabete açık olsun diyoruz. İlk beyanatı ben verdim. TFF bizden 2.5 milyon Euro aldı yabancılardan. Biz bu paranın altyapıya verilmesini istedik” değerlendirmesinde bulundu.



“ADA İÇİN 6. DAVAYI AÇTIK”



Galatasaray Adası davasında 6. davayı açtıklarını ifade eden Mustafa Cengiz, “Maalesef şunu söyleyeyim, açık ve net davranıyoruz. Hazine parselleri için irtifak talebinde bulunduk. Anıtlar kurulundan olumlu yanıt aldık. Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nden olumlu yanıt aldık. Tabiat varlıkları kurulunda süreç değerlendirilecek. Eninde sonunda o davayı kazanacak. Yıllarca süren sorun 18 aylık yönetimimize yıkılıyor” dedi.

Mustafa Cengiz son olarak Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy’un “Sokak kabadayısı" açıklamalarına cevap vererek, “Kimse benim teknik direktörüme sokak serserisi diyemez. Onu diyen en büyük serseridir” açıklamasında bulundu.

MUSTAFA CENGİZ İLK KONUŞMASINDA KULÜBÜN DURUMUNU ANLATTI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in konuşması:

"Yaklaşık 14 ay oldu görevdeyiz. Ben çok zor bir anda ki önceki başkanlarımız da dikensiz gül bahçesine girmediler. Hepsi zorlu mücadelelere el attılar. Galatasarayımızı bugünlere getirdiler. Benden önceki bütün başkanlarıma, yönetim kurullarına teşekkür ederim.

Biz görevi devraldıktan sonra özellikle mali anlamda bir görev verildi. Borç-alacak farkımız 1 milyar 277 milyon idi. Biz borcu 2.7 milyara indirdik, minimum yüzde 40 kur farkı olmasına rağmen. Dolar'da 309 milyon dolar'dan 241 milyona indik. Reel anlamda biz borcumuzu düşürdük.

Gelirlerimizde yüzde 90 oranında artış sağladık. Gider yönetiminde bir yılda yüzde 30 azalttık. Mali disiplini sağladık. Geldiğimizden bu yana ücret ödemelerinde maaşları geciktirmedik. Günü gününe ödedik. Dağ gibi sorunlar duruyor. Yılların biriken sorunları duruyor. Önümüzdeki hafta ödememiz gereken 15 milyon vergi ile birlikte 71 milyona yakın.

3 ana dalda mücadele ettik. En önemlisi UEFA idi. Çok yoğun mücadele verdik. Komisyon kurduk. UEFA karşısında çok ciddi, çok yoğun çalıştık. Bütün harcamaları herkes cebinden harcadı. Dün bize fiziki olarak CAS da geldi. CAS'ı pek anlatamadık. Biz disiplin komitesiyle 13 Haziran'da katılım belgesini aldıktan sonra UEFA içinde bir üst organ olan hakemler kurulu itiraz etti. Bu isteseydi bize istediği kadar cezayı verebilirdi. Biz 10 Ekim ile bugüne kadar yaklaşık 4 ay bu komite ile görüştük. Bir anlamda çok sıkı mücadele verdik. Komite Ekim itibariyle bizi men etmedi. Fakat mene yol açabilecek şekilde yeniden yargılama istedi. Biz CAS'a gittik. Bazı Galatasaraylılar itiraz etti. Biz bu süreci Oytun Özer'le yürüttük. Avrupa'dan bir hukuk şirketiyle çalıştık. Çok uzun bir süreç sonunda bu mücadelenin resmi belgeleri bize dün ulaştı. Verilen mücadeleler kolay değil. Yapacağınız bir yanlış size 100 yıllık bir camianın emeklerine yazık etmek olurdu. Biz aldığımız sancağı onurla taşıdığımıza inanıyoruz. Yapılandırma nedeniyle UEFA içinde sert tartışmalar var.

Sportif olarak şükürler olsun ki şampiyon olduk. Bunu da taçlandırdık. En yüksek gelir düzeyine ulaştık. 14 ay içinde yaklaşık 2 milyar 205 milyon TL'lik tahsilat yaptık, 2 milyar 203 milyon TL'lik harcama yaptık. Yıl sonunda artıdayız. Kredi kullanımı 778 milyon. Buna rağmen 1 milyar 108 milyon ödeme. Bonservis gelirlerinde yükseldik. 230 milyon TL'lik bir gelir elde ettik. Şampiyonlar Ligi'nden 202, yayın gelirinden 187 milyon. İlk defa Sportif AŞ'de 6 ay itibarıyla kara geçtik. 2 milyon euro'luk cezayı (UEFA) çıkarınca 15 milyonluk kar... Geldiğimizde 3 gün içinde 31 milyona yakın ödeme yaptık. Nagatomo'yu da transfer ettik. Ndiaye'yi 16.5 milyona sattık. Sonra aynı kişiyi 750 bin euro'ya kiraladık. Gulyabaniler devreye girince sıfıra kiralayamadık.

Sermaye artışı yaptık. Eski yönetim yapmıştı, donmuştu. 1-1.5 ayda bunu çıkardık. Devletimize de teşekkür ederim. 147 milyon TL bir gelir elde ettik. Daha sonra şampiyonlukla gelir elde ettik. İnşallah mayıs 2018'de 1 milyar gelir düzeyine ulaşacağız. 950'lerde de kalabiliriz. Gelirde müthiş bir artma var.

Ürün satışları 2 katına çıktı. 70 milyonluk ciromuz 112 milyona çıktı. 130 milyona doğru gidiyor. Orada bizi üzen tek şey var. Stokumuz 70 milyon TL iken de 23 milyon TL, şimdi de 23 milyon TL. İlk defa reel envanter anlamında stok sayımı yaptık. Maalesef kimseyi suçlamak istemiyorum. Yüreğim yanıyor. Daha önce anlattım... Bir kişiye 15 mağaza verilmiş, konkardato ilan etmiş. 5.2 milyon risk var. Yaklaşık 3.5 milyona indirdik ama 3.5 milyon eksi girdi. Bu yükler üzerimizde.

Geçen hafta başka bir konkardato çıktı. 4.2 milyon TL. Teminat 200 bin TL. Şimdi onunla mücadele ediyoruz. Mağazayı nasıl alalım... Ülkedeki ekonomik durum malum. 1 kuruş için bile titizlikle denetleyeceğimizden, bulacağımız herhangi bir şeyi sizinle paylaşacağımızdan emin olun.

Sportif hedeflerden vazgeçmedik. Voleybol ve basketbolda bütçeyi düşürdük. Amatörlerle ilgili daha efektif çalışmaya çalıştık. Kendine yeter bir yapı için... CEV'de geçen yıl Avrupa şampiyonu olduk. Şimdi de finalleri zorluyoruz. Erkeklerde CEV kupasında ilk defa final oynadık. Şanssızlık 2 oyuncumuz serumluydu. Türkiye Kupası'nda da finalde kaybettik. 2011'den beri ilk defa final oynadık. 2013-2014'te yüksek harcamalar yaptık, baskette şampiyon olduk.

Sponsorluklar konusuna gelmek istiyorum. 143 milyon geçen yıl, 161 milyona geldik. Dolara vurunca düşük. Ülkenin içinde bulunduğu durum malum. Buna rağmen biz artırdık. 2018 yılı içinde de yeni sponsorluk anlaşmaları yapıldı. Tüm sponsorlara teşekkür ediyorum. Stat isim hakkı da bir buçuk yıl sonra bitecek. Şimdiden çalışıyoruz.

Stadın yanındaki kapalı spor salonu... Bizden önceki yönetimde salon ile ilgili, 1 salon yapılacakken bir yazılım anlaşmasına dönmüş. 8 milyonluk bir anlaşma. 6'sını önceki yönetim harcamış. Çok büyük proje. Yaklaşık 150-200 milyon TL'lik yatırım gerektiriyor. Bu dönemde böyle bir yatırımcı bulmak çok zor. Bunun yerine teknokent projesini geliştirdik. Mecidiyeköy'deki oteli de kattık. Yıllık 6.5 milyon dolar gelir hedefliyoruz. Hükümete başvurduk. Projemizi destekliyorlar. Örnek olacak. Üniversitelerle bu konuda işbirliği içindeyiz. Hiçbir şey Türkiye'de ha deyince yürümüyor. Bir noktaya doğru gidiyoruz. Buradan gelirle kapalı spor salonunu bitirmek istiyoruz. E-Spor için de salon olacak

Vergi... Ocak 2018'de 2 milyon TL tutarında borcumuz vardı. Toplamda 155 milyon ödeme yaptık. Ödemelerdeki iadelerden 35 milyon TL aldık. Amatör branşlara futbol akademisi dahil harcadık. Bu ay sonuna kadar 14 küsür vergi ödememiz var. Peşin ödediğimiz için gelecek iadelerimizi amatöre harcayacağız.

Özsermayemiz 600 milyon civarındaydık, yarı yarıya düşürdük. 300 milyon civarına geldik.

Futbolcu giderleri... UEFA bizi iyi ki de sınırlandırıyor. Gelirimizin yüzde 60'ını aşamayız. Transferlerde de her adımı UEFA'ya bildirdik. 6 ayda bir denetleme yapıyorlar. Biz bunu 3 aya indirdik. Biz istedik. Bu bizi daha diri tutuyor. 77 milyon gideri 55 milyon mertebelerine düşürdük. Hedefimiz 45 milyon. Burada küçülmeyi düşünmüyoruz, israfı yok etmeyi düşünüyoruz. Transferlerde ücretlere dikkat edin. 10 milyon euro'ya aldığım oyuncuyu 15'e satabilirim. Ona ne ödüyorum, o önemli. Bizi şikayet etmesinler. Har vurup harman savuruyor diyerek... Galatasaray bağımsız şirketler tarafından denetleniyor.

Projelere geçmek istiyorum. Özellikle dijital dünyayı hedefliyoruz. Aidiyet hissedip, sadakat ve sahiplenme duygusuyla birlikte yazılımlar haline getirmeye çalışıyoruz. 1 yıldır çalışıyoruz. İçeriğin tam olması ve dijital alanda sağlam kuruluşlarla sözleşmeler bakımından zaman alıyor. Biraz sabretmenizi isteyeceğim.

Gayrimenkul... Sancaktepe ile ilgili yaklaşık bin dönümdü. Fakat Tarım Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, belediye ve Şehircilik Bakanlığı ile çalışıyoruz. Paftalar hazırlandı. İnşallah onu da sonlandıracağız.

Büyükçekmece Belediyesi de 100 dönüm olan arsayı yeniden canlandırdık hep birlikte. 125 dönüm olarak faaliyete geçirdik. Sevgili Fatih hocamız da baktı. Sancaktepe tamamen olimpik olacak. Bolu'da çok ciddi amatör ve profesyonel takımlarımızın hazırlanabileceği bir yer var. Çalışma aşamasındayız. Silivri'de bir projemiz var. O da ilerliyor. Bitmeden söylemek istemiyorum. Kemerburgaz'da 101 dönüm arazi, 30 dönüm ormanlık. Yaklaşık 40 metre kot farkı var. 6 antrenman sahasını sığdırabileceğimiz alan. Maalesef üzerinde işgal çıktı. Bunu hallettik. Ziyaret etmediğin yer kalmadı diyorlar ya kişisel işimiz için gitmedik. Ben kendi şirketime bir kere gitmişim. Kemerburgaz'da başbakanın imzasına kaldı. Başbakan yok. Başkan var. Yasada da yeri yok. Kaldı öyle. Sağolsun ilgili bakanlar torba yasaya eklediler. Adam çökmüş oraya, 30-40 milyon TL istedi. Yasa çıktı. Şu anda Enerji Bakanımızın imzasında. Onu da bekliyoruz.

Kemerburgaz'ın başlaması, Florya'yı boşaltmaya bağlı. İhale yapıldı, biz çıkmadık. Kemerburgaz yapılmadan çıkacak halimiz yok.

Stadyum doluluk oranı... 2014'te Aysal döneminde Drogba'lı, Sneijder'lı dönemi yakaladık ve geçtik. Bu müthiş bir şey. UEFA'nın olumlu yaklaşmasının belki de en önemli nedeni. 34 bine yakın kombine satılmış. Hala 43 locamız bekliyor. Lütfen olanağınız varsa destek olun. Hem sinerji, destek hem de maddi gelir.

Borsa... Şu anda borsanın en değerli spor kulübüyüz. 319 milyon TL'den 810 milyon TL'ye çıktık.

Sosyal medyada dünya çapında dördüncüyüz.

Durum bu. Bizlere teslim ettiğiniz sancağı onurla taşıdığımıza inanıyorum."