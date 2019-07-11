Galatasaray, Fernando Reges'in transferi için Sevilla ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılıların Fernando transferi konusunda Sevilla ile 4,5 milyon Euro karşılığında anlaştığı öne sürülüyordu.

Galatasaray'a 2017 yazında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Fernando, sarı-kırmızılıların kazandığı son iki şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.

Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'de 47 maça çıkarken 4 gol attı, 4 golün de hazırlayıcısı oldu. 31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona eriyordu.

Sarı-kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Fernando Francisco Reges'in transferi konusunda Sevilla Football Club S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."