30 yaşındaki 10 numarayı kadrosuna katmak isteyen Cimbom'un İtalyan ekibine 7 milyon Euro önerdiği ileri sürüldü. calcionews24'ün haberine göre; Monza, Torino ve Salernitana’nın da gündeminde bulunan Joao Pedro için en iyi teklifi Galatasaray yaptı.