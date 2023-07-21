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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberi... Cedric Bakambu İstanbul'a geliyor! - Galatasaray Haberleri

        Son dakika Galatasaray transfer haberi... Cedric Bakambu İstanbul'a geliyor!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, her konuda anlaştığı Cedric Bakambu'ya kavuşuyor. Demokratik Kongolu forvetin bu akşam saatlerinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 12:39
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        Bakambu İstanbul'a geliyor!
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        Transfer döneminde şu ana kadar Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray, Cedric Bakambu'ya da imzayı attırıyor.

        Sarı-kırmızılıların her konuda anlaşmaya vardığı Demokratik Kongolu forveti taşıyan uçak bu akşam saatlerinde İstanbul'a iniş yapacak.

        UÇAKTA ARIZA ÇIKTI

        İlk olarak 16.30'da İstanbul'a geleceği belirtilen Bakambu'nun uçağının teknik bir arıza sebebiyle iptal edildiği öğrenildi. Bakambu'nun bu nedenle farklı bir uçakla daha geç bi saatte İstanbul'a geleceği bildirildi.

        32 yaşındaki golcü, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Galatasaray ile resmi sözleşme imzalayacak.

        Geçtiğimiz sezonu Olympiakos'ta geçiren Cedric Bakambu, haziran ayının sonunda Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'a imza attı. Bakambu kulübüyle anlaşmazlık yaşadığı gerekçesiyle henüz 1 ay dolmadan sözleşmesini feshetti.

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        Bakambu, geçen sezon ise Olympiakos formasıyla çıktığı 37 maçta; 18 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

        Kariyerine Fransız ekibi Sochaux'da başlayan Bakambu, daha sonra Bursaspor, Villarreal, Beijing Guoan, Marsilya ve Olympiakos formalarını giydi.

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