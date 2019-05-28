30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'de üst üste iki sezondur şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da gözler artık Avrupa'da başarıya döndü! Geride kalan sezon Avrupa'da beklentilerin altında kalınması, yönetimi de harekete geçirdi.
Teknik direktör Fatih Terim, Aralık 2018'de yaptığı açıklamada hem devre arasında hem de sezon sonunda büyük bir değişim yaşanacağını söylemiş ve esas değişim için yaz aylarını işaret etmişti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024'te hayata geçmesi konuşulan yeni formatta önümüzdeki 4 yılın çok önemli olduğunu düşünen Galatasaray yönetimi bu konuda kolları sıvadı. Kısa bir süre önce Ryan Babel'le el sıkışan ve protokol imzalayan sarı-kırmızılı idareciler, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
2024 yılından sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılım açısından hayati önem taşıyan bu 4 yılda Avrupa'da iddialı bir kulüp haline gelmek isteyen idareciler, bir yandan yolların ayrılacağı isimleri belirlerken bir yandan da birçok bölge için harekete geçti.
İki yılı opsiyonlu 5 yıllık sözleşmeye imza atan Fatih Terim, Yusuf Günay, Abdurrahim Albayrak ve başkan Mustafa Cengiz ile bir zirve gerçekleştirdi. Bu zirvede UEFA ile yapılan anlaşma doğrultusunda yapılabilecek hamleler masaya yatırıldı.
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