Yuto Nagatomo'nun yaşadığı sakatlığı tam olarak atlatamaması, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in de beklentilerin altında kalmasının ardından İmparator bu bölgenin de kendi oyun anlayışı için önemli olduğunu vurguladı. Bek oyuncularını hücumda orta saha gibi kullanan tecrübeli çalıştırıcının, Avrupa tecrübesi olan ve hücumda fark yaratabilecek bir bek istediği kaydedildi.