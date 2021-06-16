Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonu 2. ön eleme turunda, Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşti.

Geçen sezon Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Galatasaray'ın rakibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'ndeki kura çekiminde belli oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, "Lig Yolu" kategorisinden katıldığı kuranın bu turunda, Hollanda'nın PSV Eindhoven ekibiyle karşılaşacak. Galatasaray, ilk maçına 20 veya 21 Temmuz'da deplasmanda, rövanşına ise 27 veya 28 Temmuz'da Türk Telekom Stadı'nda çıkacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven'ı geçmesi halinde Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine grup aşamasından katılmayı garantileyecek.

Sarı-kırmızılılar, Hollanda temsilcisi karşısında 2. ön eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

DİĞER EŞLEŞMELER

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu 2. ön eleme turu kuraları çekildi.

Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonunda, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.

Organizasyonda 2. ön eleme turu ilk maçları 20-21 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Şampiyonlar yolu

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) / Valur (İzlanda) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

Slovan Bratislava (Slovakya) / Shamrock Rovers (İrlanda) - Young Boys (İsviçre)

Bodo Glimt (Norveç) / Legia Varşova (Polonya) - Flora Tallinn (Estonya) / Hibernians (Malta)

Connah's Quay Nomads (Galler) / Alaşkert (Ermenistan) - Teuta (Arnavutluk) / Sheriff Tiraspol (Moldova)

Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Tiflis (Gürcistan) / Neftçi (Azerbaycan)

Maccabi Haifa (İsrail) / Kairat (Kazakistan) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Fola Esch (Lüksemburg) / Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - CFR Cluj (Romanya) / Borac Banja Luka (Bosna Hersek)

Malmö (İsveç) / Riga (Letonya) - HJK Helsinki (Finlandiya) / Buducnost Podgorica (Karadağ)

Ferencvaros (Macaristan) / ön eleme turunu geçen taraf - Zalgiris Vilnius (Litvanya) / Linfield (Kuzey İrlanda)

Şkendiya (Kuzey Makedonya) / Mura (Slovenya) - Ludogorets 1945 (Bulgaristan) / Shakhtyor Soligorsk (Belarus)

Lig yolu

Rapid Wien (Avusturya) - Sparta Prag (Çekya)

Celtic (İskoçya) - Midtjylland (Danimarka)

PSV Eindhoven (Hollanda) - Galatasaray