BRUMA İDDİALARI SÜRÜYOR

Galatasaray’dan Leipzig’e oradan da PSV’ye transfer olan Bruma konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. “noticiasdegipuskoa” sitesinin haberine göre; Bruma için kendini göstermek adına en iyi seçenek Galatasaray olarak görülüyor.