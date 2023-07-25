Sakatlanan Angelino için Okan Buruk'tan açıklama geldi
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris'le 2-2 berabere kalan Galatasaray'da yeni transfer Angelino sakatlanarak oyuna devam edemedi. Teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından yaptığı açıklamada İspanyol sol bekin son durumuna ilişkin bilgi verdi.
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Litvanya ekibi Zalgiris ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
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Sarı-kırmızılıların gollerini 75. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 78. dakikada Halil Dervişoğlu atarken, Zalgiris'in golleri 47'de Oyewusi ile 90+1'de Kazlauskas'tan geldi.
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Cimbom turu İstanbul'daki rövanşa bırakırken, sarı-kırmızılıları maçta korkutan bir an yaşandı.
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Zalgiris mücadelesine ilk 11'de başlayan yeni transfer Angelino ikinci yarıda sakatlandı.
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84. dakikada topsuz alanda birden kendini yere bırakan İspanyol sol bek oyuna devam edemedi ve yerini Leo Dubois'e bırakmak zorunda kaldı.
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OKAN BURUK: KRAMP GİRDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından Angelino'nun son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
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Buruk, "Angelino'ya bir kramp girdi. Önemli bir şeyi yok gibi görünüyor." diye konuştu. Bu açıklama, sarı-kırmızılı taraftarların yüreğine adeta su serpti.