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        Haberler Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Sakatlanan Angelino için Okan Buruk'tan açıklama geldi - Futbol Haberleri

        Sakatlanan Angelino için Okan Buruk'tan açıklama geldi

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris'le 2-2 berabere kalan Galatasaray'da yeni transfer Angelino sakatlanarak oyuna devam edemedi. Teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından yaptığı açıklamada İspanyol sol bekin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

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        Giriş: 25.07.2023 - 21:35
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          Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Litvanya ekibi Zalgiris ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

        • 2

          Sarı-kırmızılıların gollerini 75. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 78. dakikada Halil Dervişoğlu atarken, Zalgiris'in golleri 47'de Oyewusi ile 90+1'de Kazlauskas'tan geldi.

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          Cimbom turu İstanbul'daki rövanşa bırakırken, sarı-kırmızılıları maçta korkutan bir an yaşandı.

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          Zalgiris mücadelesine ilk 11'de başlayan yeni transfer Angelino ikinci yarıda sakatlandı.

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          84. dakikada topsuz alanda birden kendini yere bırakan İspanyol sol bek oyuna devam edemedi ve yerini Leo Dubois'e bırakmak zorunda kaldı.

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          OKAN BURUK: KRAMP GİRDİ

          Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından Angelino'nun son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

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          Buruk, "Angelino'ya bir kramp girdi. Önemli bir şeyi yok gibi görünüyor." diye konuştu. Bu açıklama, sarı-kırmızılı taraftarların yüreğine adeta su serpti.

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