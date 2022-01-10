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SON DAKİKA | Galatasaray'dan flaş Fatih Terim kararı! Fatih Terim ayrıldı mı, istifa mı etti? - Galatasaray Haberleri

Galatasaray'dan flaş Fatih Terim kararı! Fatih Terim ayrıldı mı, istifa mı etti?

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2017-2018 sezonunun ortasından beri sarı kırmızılıları yöneten teknik direktör Fatih Terim'le yollar ayrıldı. Konuyla ilgili olarak Galatasaraylı taraftarlar, Fatih Terim görevden alındı mı yoksa istifa mı etti sorusunun yanıtını arıyor...

10.01.2022 - 15:31 | Güncelleme: FUTBOL

  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'le yollar ayrıldı. Ajanslara son dakika olarak düşen haberin ayrıntılarına göre; Galatasaray yönetimi ve Fatih Terim, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdılar...

  • Ligde istediği sonuçları alamayan, Türkiye Kupası'nda ise Denizlispor'a elenerek şok yaşayan Galatasaray'da çok sıcak bir gelişme yaşandı.

     

    Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'le yollar ayrıldı.

  • RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

    Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Başkan Burak Elmas'ın imzasıyla yayınlanan açıklama şöyle:

     

    "Seçim döneminin hemen ardından, henüz mazbatamızı almadan yaptığım çağrıyla, sözleşmesinin içeriğini dahi sorgulamadan Galatasaraylılık duruşuyla göreve koşan; kulübümüzün geleceği için yönetim olarak inandığımız futbol stratejisinin başarısı adına taşın altına bizimle birlikte elini koyan 7446 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Sevgili Fatih Terim Hocamızla karşılıklı olarak kararlaştırdığımız üzere, kendisi hali hazırda yürütmekte olduğu Teknik Direktörlük görevine bugün itibarıyla devam etmeyecektir.

  • Galatasaray için birlikte yürüdüğümüz bu yolda, ülkemize ve kulübümüze sayısız büyük başarılar yaşatan; bu sezon da Avrupa’da hepimizi gururlandıran bir başarıya imza atan Galatasaraylı Fatih Terim’in fikir ve tecrübelerinden her zaman faydalanmaya devam edeceğiz.

    Fatih Hocamıza geçmişten bugüne yapmış olduğu büyük hizmetleri için başta yönetimimiz olmak üzere temsil etmekte olduğumuz Galatasaray Spor Kulübü ve camiamız adına teşekkür ederiz.

    Burak Elmas

    Galatasaray Spor Kulübü Başkanı"

     

  • AYRILIK BÖYLE GELDİ!

    Giresunspor yenilgisinin ardından salı günkü yönetim kurulu toplantısına kadar bekleyemeyen Galatasaray yönetimi dün akşam Zoom üzerinden bir toplantı gerçekleştirdi.

    Yönetim kurulunun büyük çoğunluğu Fatih Terim’in gönderilmesi yönünde görüş belirtti. Bazı isimler ise çekimser kaldı.

    Yöneticilerden bir kısmının rest çekerek hocanın gönderilmemesi durumunda istifa edeceklerini başkan Burak Elmas’a ilettikleri öğrenildi.

    Başkan Elmas bu toplantının ardından Terim'le Nef Stadı'nda bir araya geldi. Görüşmenin ardından tecrübeli hocanın Galatasaray'daki 4. dönemi karşılıklı anlaşma ile son buldu.

    Resmi açıklamanın gün içerisinde yapılması bekleniyor.

    IŞITAN GÜN FUTBOL ŞUBE SORUMLUSU MU OLACAK?

    Teknik direktör Fatih Terim’le bu zamana kadar yaptığı görüşmelerde ayrılık konuşmayan başkan Burak Elmas, yöneticilerden de gelen baskı nedeniyle bu karara vardı. Öte yandan İmparator’un Florya’ya gelmesini dahi istemediği Işıtan Gün’ü başkan Elmas’ın futbol şube sorumlusu yapmayı planladığı öğrenildi.

     

     

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