Galatasaray, Florine Andone'nin sağ dizinde darbeye bağlı ileri esneme sonucu iç yan bağında tama yakın, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Oyuncunun tedavisinin Andone'nin bonservisine sahip olan Brighton ile karar verileceği belirtildi. Muslera'nın tibia ve fibula kırığı nedeniyle yarın sabah ameliyat olacağı duyuruldu.

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