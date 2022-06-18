Geçtiğimiz sezonu büyük hayal kırıklığıyla tamamlayan Galatasaray, yeni yönetimiyle birlikte futboldaki ilk icraatını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Dominic Torrent ile yollarını ayıracak olan Özbek yönetimi, Okan Buruk’la anlaşma sağladı.

Başakşehir’le şampiyonluk yaşayan ve Galatasaray’ın hocası olmayı açıktan isteyen Buruk’un yeni sezonda Aslan’ı çalıştıracağı öğrenildi.

İlk olarak Marco Rose’la temas kuran Cimbom, Alman teknik adamla anlaşamayınca rotayı Okan Buruk’a çevirdi. Sarı-Kırmızılılar’ın hafta başında Buruk’u açıklaması bekleniyor.