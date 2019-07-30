Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, ibrasızlık süreciyle ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Galatasaray'dan Yusuf Günay'ın imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"11 Temmuz 2019 tarihli İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi kararı sonucunda, kurullarımızın işleyişini hukuken olumsuz etkileyen bir durum bulunmamaktadır. Hukuki süreç olağan seyrinde sürmektedir. Yönetim Kurulumuz ve tüm kurullarımız görevlerine devam etmektedir."