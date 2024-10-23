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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

        Süper Lig'de 10. hafta oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini Arda Kardeşler yönetecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 12:40 Güncelleme: 23.10.2024 - 12:53
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        Derbinin hakemi belli oldu!
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        Trendyol Süper Lig’de 10. hafta heyecanı 25 Ekim Cuma, 26 Ekim Cumartesi, 27 Ekim Pazar ve 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu mücadeleleri yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

        Haftanın en önemli karşılaşması olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

        Süper Lig’de 10. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

        25 Ekim Cuma

        20.00 Adana Demirspor - Sivasspor: Atilla Karaoğlan

        26 Ekim Cumartesi

        13.30 Hatayspor - Kayserispor: Zorbay Küçük

        16.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Çağdaş Altay

        19.00 Göztepe - Trabzonspor: Cihan Aydın

        27 Ekim Pazar

        13.30 Gaziantep FK - Konyaspor: Burak Pakkan

        16.00 Alanyaspor - Antalyaspor: Yasin Kol

        19.00 Fenerbahçe - Bodrum FK: Mehmet Türkmen

        28 Ekim Pazartesi

        17.00 Başakşehir - Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

        20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Arda Kardeşler

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