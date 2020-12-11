İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği'ne "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu genelge gönderildi. Gönderilen genelgede göre olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılması gerektiği yer aldı. Sigara içme yasağı ve maske kullanımına bu bölgelerde dikkat edilecek. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacak.
Eminönü Galata Köprüsü'nde İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Polis ve zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlere havadan drone destek verdi. Polis Drone Pilotu Necat Kalkan, sesli drone ile mesafeye uymayan olta balıkçılarını uyardı.
"BU ÇİZGİLER DE FAYDA ETMEYECEK"
Olta balıkçılarına getirilen mesafe kuralını beğenenler kadar beğenmeyenler de vardı. Olta balıkçılığında maddi kazanç sağlayan Şerafettin Batbay, “Biz halkımızı 3 kişi değil 2 kişi duralım diye uyardık. 3 kişi duranlar göze battı. Ondan dolayı mesafeyi koymak zorunda kaldılar. Bu çizgiler de fayda etmeyecek. Halkımız ekmeğini balıktan kazanıyor. Balık tutuyor, satıyor. Ekmeğini kazananlar için iyi oldu” dedi.
"UYGULAMA ÇOK GÜZEL OLDU"
Uygulamanın çok mantıklı olduğunu ifade eden Mahmut Ünal, “Mesafeli. Kimse kimseye bulaşmıyor. Hem oltalar karışmamış oluyor. Hem de virüsten dolayı herhangi bir sorun çıkmıyor. Şu anda mesafe korunuyor. Sabahtan beri buradayım. Hiçbir sorun yaşamadım. Ben kendim için, hem de karşıdaki insanlar için güzel bir uygulama. Hobi olarak geliyorum. Uygulama çok güzel” diye konuştu.
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