G7 ülkelerinden ortak bildiri!

İngiltere'nin Cornwall bölgesindeki Carbis Körfezi'nde gerçekleşen G7 Liderler Zirvesi’nde bir araya gelen liderler, gelişmekte olan ülkeler için önümüzdeki yıl boyunca 1 milyar doz Covid-19 aşısı sağlanması konusunda anlaştı.
G7 zirvesinde belirlenen ortak bildirinin taslağında, "Carbis Körfezi de dahil olmak üzere Şubat 2021'deki son görüşmemizden bu yana verilen taahhütler ile gelecek yıl boyunca 1 milyar doz aşı sağlanacak. Önümüzdeki aylarda bu katkıyı artırmak için özel sektör, G20 ve diğer ülkelerle birlikte çalışacağız" ifadeleri yer aldı.
G7, Kovid-19'un kökenleri hakkında DSÖ tarafından yürütülecek şeffaf ve bilime dayalı soruşturma çağrısında bulundu.
İki diplomatik kaynağın açıklamasına göre, ortak bildirinin kesinleşmiş taslağının zirvenin 2'inci gününün ardından cumartesi gecesi büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi.
G7 liderleri cumartesi günü gelişmekte olan ülkelere Çin'in "Kuşak ve Yol" altyapı projesi girişimine rakip olabilecek yeni bir plan sunarak, Çin'in dünya üzerindeki artan etkisine karşı mücadele başlattı.
G7 zirvesi için bir araya gelen liderler, gelişmekte olan ülkelere yeni yollar, demiryolları, limanlar ve iletişim ağları gibi altyapı iyileştirmeleri yapmak üzere bir finansman planını onaylayarak, Çin'in mevcut planına daha iyi bir alternatif olacağını belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in gelişmekte olan ülkelerin altyapısına iyileştirme finansmanı sağladığını ancak bazı ülkelerdeki borçlanmayı arttırması nedeniyle Çin'in "borç diplomasisi" yaptığını söyledi.
Biden'ın önerdiği "Dünya için Daha İyisini İnşa Et" programı ile gelişmekte olan ülkeler için 40 trilyon doları 2035 yılına kadar sağlamaya yardımcı olacak şeffaf bir altyapı ortaklığı oluşturulacağı belirtildi.
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