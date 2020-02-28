AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İdlib'de Türk askerine yönelik rejim tarafından düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Fuat Oktay, "Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir. Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de bulunan askerlerimize düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.