Kaza, dün saat 21.15´te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre D-100 karayolunda içinde 3 kişinin bulunduğu kamyonetin sürücüsü, Avcılar yönüne giderken frenlerin boşaldığını fark etti.
DHA'nın haberine göre, kamyonet metrobüs ve yolun diğer tarafındaki bariyerlere çarparak rampadan inerken sürücü ileride gördüğü yan yola direksiyonu kırdı. Kamyonet yan yola girdikten sonra da yol kenarındaki bariyer ve refüje çarptı, Kamyonetteki sürücü ve yanındakiler canlarını kurtarabilmek için kapıları açarak peş peşe atladı.
Sürücünün de atlaması ile tamamen kontrolsüz kalan kamyonet park halindeki hafif bir ticari araca, ardından Haramide Metrobüs Durağı üstgeçidinin ayağına hızla çarptı.
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından hemen sonra meydana gelen kazada Avcılar yönünde trafik yoğunluğu olmaması ve burada bulunan otobüs durağında kimse bulunmaması olası faciayı önledi. Kamyonetten son anda atlayan 3 kişi çevredekilerin yardımı ile yol kenarına alınırken polis, 112 ve itfaiye ekiplerine haber verildi.
Gelen ekipler, sürücü kabini üstgeçide adeta yapışan kamyonette ve çarptığı hafif ticari araçta kimsenin olmadığını belirledi. Çeşitli yerlerinden yaralanan, 3 kişi sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis yaptığı araştırmada, sebze ve meyve taşımada kullanılan kamyonetin plakalarının sökülmüş olduğunu tespit etti. Yaralılar, kamyonet plakasının `34 NZB 62´ olduğunu belirtirken, polis sahibinin muayene ve trafik sigortası yaptırmadığı için bunları söktüğünü değerlendirerek soruşturmaya başladı.
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