Fransa sandık başında: Macron mu Le Pen mi?

Fransa'da bugün yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu başladı.
Seçmen sayısının 48,7 milyon olduğu ülkede cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı aday Marine Le Pen yarışacak. Seçimin galibi, 5 yıl boyunca Fransa'yı yönetecek yeni cumhurbaşkanı olacak.
Oy kullanma işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'de başladı ve 19.00'da sona erecek. Büyük kentlerde yerel saatle 20.00'ye kadar oy kullanılabilecek.
Araştırma şirketleri sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek. Resmi sonuçlar ise Anayasa Mahkemesi tarafından 27 Nisan'da açıklanacak.
Seçimi kazanan aday 13 Mayıs'a kadar cumhurbaşkanlığı görevini devralacak.
MEVCUT CUMHURBAŞKANI MACRON
Fransa'da 2017'de ülke tarihindeki en genç cumhurbaşkanı olarak iktidara gelen Macron'un dönemine, sarı yelekliler hareketi ve Müslümanları hedef alan yasa damga vurdu.
Macron'un vaatleri arasında, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde yeni başbakanının iklim konularından doğrudan sorumlu olması yer alıyor. Macron ayrıca emeklilik maaşının en az 1100 avro olması gerektiğini belirtiyor.
ÜÇÜNCÜ KEZ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLAN LE PEN
Cumhurbaşkanı seçiminde 3. kez aday olan Le Pen, seçilirse göç konusunda yeni bir yasa çıkarmayı ve bunun için referandum düzenlemeyi hedefliyor.
Aşırı sağcı aday Le Pen, ayrıca kamuya açık alanlarda başörtüsünü yasaklamayı vadediyor.
CANLI YAYINDA KARŞI KARŞIYA GELDİLER
Macron ve Le Pen, 21 Nisan'da canlı yayında karşı karşıya gelerek, gündeme ilişkin ve seçim programlarına ilişkin sunucuların sorularını yanıtladı. Le Pen, "İslamcılıkla" mücadele etmek istediğini, Macron'un bu konudaki politikalarının etkili olmadığını savundu.
"İslamcı ideoloji" ile mücadele konusunda yasa çıkarmayı hedeflediğini ifade eden Le Pen, İslam'a karşı değil "İslamcılığa" karşı mücadele ettiğini iddia etti. Le Pen, "İslamcılıkla" mücadele kapsamında "radikalleştiği" iddiasıyla 570 camiyi kapatmak istediğini söyledi.
Kamuya açık alanlarda başörtünün yasaklanması gerektiğini değerlendiren Le Pen, "Başörtüsü İslamcılar tarafından empoze ediliyor. Başörtüsü takan kadınların büyük bölümü söylemeye cesaret etmese de başka seçeneği olmadığını düşünüyor. Kadınların özgürleştirilmesi gerekiyor. Bunun için kamuya açık alanlarda başörtüyü yasaklamalı." ifadesini kullandı.
Le Pen, başörtüsü yasağının "İslamcılıkla" mücadele kapsamında uygulanacağını ileri sürdü. Seçilmesi halinde ülkede doğanlar için bazı şartlarda verilen vatandaşlık hakkını iptal edeceğini anlatan Le Pen, suça karışmış yabancıların sınır dışı edileceğini belirtti.
MACRON'DAN "İÇ SAVAŞ ÇIKAR" UYARISI
Macron da başörtüsü dahil dini sembolleri yasaklamayacağını söyledi. Başörtüsünün kamuya açık alanlarda yasaklanması halinde buna diğer dini sembollerin eklenmesi gerektiğine işaret eden Macron, Le Pen'in başörtüsü yasağı talebine dair "Bunu yaparsanız iç savaş çıkarırsınız. Söylediğin çok ciddi bir şey." dedi.
Macron, bu yasağın hiçbir anlamı olmadığını ve Fransa'ya "ihanet" olduğunu belirtti. Hükümetiyle "İslamcılıkla" mücadele ettiklerini, çok sayıda derneği kapattıklarını ifade eden Macron, ülkedeki 99 caminin "ayrılıkçılıkla" suçlandığını ve 23'ünün kapatıldığını aktardı.
Macron, Le Pen'e seslenerek dini İslam olan milyonlarca insanın da ülkede rahat şekilde yaşamak istediğini söyledi.
İLK TUR SONUÇLARI
10 Nisan'da gerçekleşen seçimlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yüzde 27,85 ile ilk sırayı alırken, aşırı sağcı Marine Le Pen yüzde 23,15'le ikinci oldu. Böylece, Macron ve Le Pen cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kaldı.
Le Pen'in en yakın takipçisi yüzde 21,95 ile aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon oldu.
Aşırı sağcı Eric Zemmour yüzde 7,07 ve merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse yüzde 4,78 oy aldı.
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