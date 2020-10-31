Fransa'da bir rahip tüfekle vuruldu!

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Gelen son dakika haberine göre CNN kanalı rahibi vuran şahsın kaçtığını ve bulunması için operasyon başlatıldığını duyurdu.

FRANSA BAŞBAKANI: CİDDİ BİR OLAY

Fransa Başbakanı Jean Castex gazetecilere verdiği demeçte, "ciddi bir olay" meydana geldiğini ancak "henüz kesin bilgilere sahip değiliz" dedi. Castex ayrıca bir "kriz merkezi" nin faaliyete geçirileceğini söyledi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN KINAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Fransa’nın Lyon kentinde Ortodoks Kilisesi’ne düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddete karşı Fransa ile dayanışma içindeyiz. Dini mekanlara ve din adamlarına yapılan bu saldırılar insanlık adına mahkum edilmelidir.

"İNSANLIKLA İLGİSİ YOKTUR"

Terörün dini, ırkı ve milliyeti yoktur. #Lyon’daki barbar ve hunharca eylemi gerçekleştirenlerin ve arkasındaki odakların insanlıkla bir ilgisi yoktur. Düşüncelerimiz ve dayanışmamız saldırının kurbanı, ailesi ve sevenleriyle birliktedir