Fransa'nın Cidde'deki konsolosluğuna saldırı!

Suudi Arabistan devlet televizyonu, Cidde kentinde bulunan Fransız Konsolosluğu'na bir saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Bıçaklı bir saldırganın konsolosluğun girişindeki güvenlik görevlilerinden birini bıçakladığı belirtildi.

Güvenlik görevlisinin saldırıyı hafif yaralarla atlattığı bildirilirken, saldırgan gözaltına alındı.