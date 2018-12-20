AFP haber ajansının son dakika koduyla duyurduğu habere göre, ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamasının ardından Fransa'dan kritik bir açıklama geldi.

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Nathalie Loiseau, ülkesinin şimdilik askeri olarak Suriye'de kalmaya devam edeceğini söyledi.

Loiseau, CNEWS televizyonunda yaptığı açıklamada "Şimdilik (askeri olarak) Suriye'de kalıyoruz." dedi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın her zamankinden daha zayıf olduğunu belirterek, örgütün topraklarının yüzde 90'nını kaybettiğini ve önceden sahip olduğu lojistiğin artık olmadığını ifade etti.

Parly, "DEAŞ haritadan ve köklerinden silinmedi. Bu terör örgütünü kesin şekilde askeri açıdan yenmek gerekiyor." ifadesini kullandı.

Fransa Savunma Bakanı, "Trump'ın açıklamasından sonra terör örgütü DEAŞ zayıfladı, ancak haritadan silinmedi" açıklamasında bulundu.