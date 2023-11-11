Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Diplomasi Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e tepki

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e tepki

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron "(Gazzede) Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsraili durmaya çağırıyoruz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 00:25 Güncelleme: 11.11.2023 - 01:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda sivillerin öldüğünü belirterek, "Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

        Macron, İngiliz yayın kuruluş BBC'ye verdiği özel mülakatta Gazze'de hayata geçirilecek bir ateşkesin İsrail'in faydasına olacağını söyledi.

        Fransa'nın Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını açıkça kınadığını hatırlatan Macron, ABD ve İngiltere gibi bazı ülkelerin çatışmalara insani ara verilmesini savunup ateşkes çağrılarına katılmaması konusunda, "(Ateşkes çağrısı) Yapacaklarını umuyorum." yanıtını verdi.

        Macron, 7 Ekim'de İsrail Cumhurbaşkanı ve Başbakanını arayan ilk liderlerden olduğunu belirterek, "Birinci gün bunun terörle mücadele olduğunu söyledik. Çünkü bir demokrasi tarafından yürütülüyor ve uluslararası kurallara, savaş kurallarına ve uluslararası insancıl hukuka uygun olmalıdır. Ancak gün geçtikçe Gazze'de sivillerin devamlı bombalandığını görmeye başladık." ifadelerini kullandı.

        Ateşkesin eldeki tek çözüm olduğunun altını çizen Macron, İsrail'in uluslararası kurallara uyup uymadığı sorusuna ise, "Sivillere saldırmanın hiçbir gerekçesi olamaz." cevabını verdi.

        "İSRAİL'İ DURMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

        Macron, "İsrail uluslararası insancıl hukuku ihlal mi ediyor?" sorusunu ise şu sözlerle yanıtladı :

        "Bir partner ve dost olarak söylüyorum ki terör saldırısından bir ay sonra, bu şekilde başa çıkmaya çalışırsanız bence kınanan ve suçlu olan siz olursunuz. Bugün siviller bombalandı. Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz. Ben hakim değilim, bir devlet başkanıyım. Herkese uluslararası hukuku hatırlatıyorum ve ateşkes çağrısı yapıyorum."

        Macron, İsrail'in Gazze'yi bombalamasının çatışmayı uzatacak şekilde bölgede kötü duygular oluşmasına neden olduğunu da sözlerine ekledi.

        Ülkede pazar günü yapılacak antisemitizme karşı yürüyüşe ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Macron, ülkesinin en büyük Müslüman ve Yahudi nüfusuna sahip Avrupa ülkelerinden biri olduğunun altını çizerken tüm Fransızların antisemitizm karşısında birlik olması ve Filistinlilerin yaşadığı acıyı paylaşması gerektiğini söyledi.

        GOOGLE VE META'YA FRANSIZCA ELEŞTİRİSİ

        Ukrayna-Rusya savaşına da değinen Macron, Rusya kazanması halinde Avrupa'da yeni bir emperyal gücün ortaya çıkacağını ve bunun Avrupa'yla birlikte eski Sovyet ülkelerini tehdit edeceğini söyledi.

        Rusya'nın Ukrayna'da yaptıklarını "emperyalizm ve sömürgecilik" olarak nitelendiren Macron, Ukrayna'yı desteklemenin tüm ülkelerle birlikte Fransa'nın da görevi olduğunu kaydetti.

        Ukrayna için gelecek ayların zor geçeceğini kaydeden Macron, henüz Ukrayna için masaya oturma zamanı gelmediği görüşünü paylaşırken adil bir müzakere için de zamanın geleceğini belirtti.

        Macron, sanal ortamda artan aşırıcılığa da değindiği mülakatında Meta ve Google gibi şirketlerin nefret suçuyla ilgili sözlerini yerine getirmediğine vurgu yaptı.

        Bu şirketlerde yeterli seviyede Fransızca içerikleri kontrol edecek personelin bulunmamasını eleştiren Macron, iklim değişikliğinin dünyanın bazı bölgelerinde terörizme sebep olduğuna işaret etti.

        Buna örnek olarak Çad Gölü'nün sularının azalmasını örnek gösteren Macron, "İklim değişikliğinin sonucu olarak balıkçılık yapan birçok aile sıkıntı yaşıyor. Birçok tür yok oldu. İnsanları terörizme iter hale geldi." dedi.

        Macron, küresel konularda küresel işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi.

        İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

        İsrail, 7 Ekim’den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354’ü asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

        İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

        Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

        Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

        İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

        İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Havalimanlarına yerli ve milli siber yazılım
        Havalimanlarına yerli ve milli siber yazılım
        Doktorların imzasıyla vurgun!
        Doktorların imzasıyla vurgun!
        Onuachu fırtınası!
        Onuachu fırtınası!
        Yargıtay'dan AYM açıklaması
        Yargıtay'dan AYM açıklaması
        Katliamların durdurulması için acil müdahale çağrısı
        Katliamların durdurulması için acil müdahale çağrısı
        Annesini öldürdüğünü itiraf etti
        Annesini öldürdüğünü itiraf etti
        Poşette bulunmuştu, anne ve anneanne tutuklandı
        Poşette bulunmuştu, anne ve anneanne tutuklandı
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Bakan Koca'dan yurt dışına doktor göçü ve SMA açıklaması
        Bakan Koca'dan yurt dışına doktor göçü ve SMA açıklaması
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Annesinin sokağa attığı yeni doğmuş bebek öldü!
        Annesinin sokağa attığı yeni doğmuş bebek öldü!
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Habertürk Anasayfa