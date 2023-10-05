Diyarbakır'da yasa dışı bahis çetesine 'Format' operasyonu: 15 gözaltı
Diyarbakır'da "Metaverse Bahis" adıyla kurdukları sanal ağda yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Format adlı operasyonda 15 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü sanal devriyede, 'Metaverse Bahis' adıyla kurdukları sanal ağda yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen çeteye yönelik 'Format' adı verilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
DHA'da yer alan habere göre hesaplarında 36 milyon liralık hareketlilik belirlenen şüphelilerin dernek ve internet kafe görünümlü işyerlerini tercih ettiklerini belirtildi.