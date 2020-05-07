Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında uygulanan giriş- çıkış kısıtlaması, 31 ilden 7'sinde kaldırıldı. Bu illerden Muğla'ya giriş ve çıkışlarda yaşanan yoğunluk sürüyor. Muğla- Aydın karayolunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler artırıldı. Polis ekipleri, kontrol noktasında araçları durdurup, sürücüler ile yolcuların ateşini ölçtü.
37 DERECENİN ÜZERİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ
DHA'da yer alan habere göre ateşi 37'nin üzerinde olanlar, tedbir amaçlı bölgedeki ambulansla sağlık görevlilerince kontrol için hastaneye sevk edildi. Kontroller nedeniyle karayolunda yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. 65 yaş ve üzerindekilerin seyahat izin belgeleri kontrol edildi.
"FELAKETİ EN AZ ZARARLA KAPATALIM"
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Kente gelenlere zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları çağrısı yapan Gürün, "Misafirlerimizi steril bir ortamda kucağımızı açmış bir şekilde bekliyoruz. Yazın misafir kabul eden bir ev sahibi gibiyiz. Her şeyimizi ona göre hazırlıyoruz. Hem kendi sağlığınızı, hem de burada yaşayanların sağlığı için çok dikkatli olmamız gerekiyor.
"İHTİYAÇ DIŞINDA DIŞARI ÇIKMAYALIM"
Mümkün olduğu kadar yaz ayını kendi illerimizde geçirmeye çalışalım. Turizme de ihtiyacımız var. Muğla'ya geldik, her şey bitti, her türlü teması yaparım, eskisi gibi küçük masalarda dört kişi oturup, sohbet edilemeyeceğini bilmemizde yarar var. İlimize gelen ikinci konut sahibi olan hemşehrilerimizin ihtiyaçları olmadığı zamanlarda dışarıya çıkmamalarını rica ediyorum. Felaketi en az zararla kapatalım ve sağlıklı günlerde kucaklaşalım" dedi.
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