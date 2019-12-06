06 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Bakırköy Sahilyolu'nda, 5 Şubat 2019 tarihinde bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 17 yaşındaki lise öğrencisi Julia Inanch, hayatını kaybederken aynı yaştaki arkadaşı L.H.C yaralandı. Kazayla ilgili Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu olarak yargılanan sürücü Furkan Toker ve taraf avukatları katıldı.
AİLE ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ
DHA'da yer alan habere göre duruşmada, annesi Elena Inanch ve olayda yaralanan L.H.C.'e, makas atarak kazaya neden olduğu belirtilen sürücü Furkan Toker hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiğine dair dilekçeleri okundu. Mahkeme başkanının Trafik İhtisas Dairesi'nden gelen raporu okumasıyla duruşma devam etti.
SÜRÜCÜ KUSURLU BULUNDU
Duruşmada okunan raporda, sanık Furkan Toker'in yola gereken dikkati vermediği, aracını hızlı ve tehlikeli bir şekilde sürdüğü vurgulandı. Raporda tutuklu olarak yargılanan Furkan Toker'in kusurlu bulunduğu belirtilirken, tutuksuz olarak yargılanan diğer aracın sürücüsü Ömer Karadağ ve taksi sürücü Metin Özdemir kusursuz bulundu. Ayrıca raporda, hayatını kaybeden Julia Inanch'ın yolculuk sırasında emniyet kemeri takmadığına değinilerek alt düzeyde tali kusurlu bulunduğuna kanaat getirildi.
DURUŞMADA "ÇOK ÜZGÜNÜM" DEDİ
Söz verilen sanık Furkan Toker, "Kaza dolayısıyla çok üzgünüm, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Toker'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
KAZA NASIL OLMUŞTU?
İddianameye göre 5 Şubat 2019 tarihinde, lise öğrencisi Julia Inanch (17) ile arkadaşı L.H.C. (17), Bakırköy Florya sahil yolunda otostop çekerek Furkan Toker'in otomobiline bindi. Toker, yanında arkadaşı Ali Döne ile sahil yolunu havalimanı tarafından Bakırköy istikametine otomobiliyle seyir halindeyken, Ömer Karadağ'ın yönetimindeki araçla arkalı önlü makas atarak ilerlemeye devam etti.
KAPIDAN FIRLAYIP CAN VERMİŞTİ
Kazanın meydana geldikleri yere vardıklarında Furkan Toker yolun sağ şeridinde ilerleyen Metin Özdemir yönetimindeki taksiye çarptıktan sonra, yolun sol kısmına sürüklenerek Ömer Karadağ yönetimindeki araca çaptı, ardından da bariyerlere çarparak durdu. Kazada Julia Inanch çarpışma sonucu açılan kapıdan fırlayarak hayatını kaybetti, L.H.C. ise yaralandı. Davada Furkan Toker ve Ömer Karadağ'ın "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma", "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Basit yaralama" suçlarından 4 yıl 3 aydan 25 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.
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