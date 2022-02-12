Fitch, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsi kredi notunu düşürerek BB-'den B+'ya çekti. Görünümünü negatif olarak teyit etti.
Fitch Ratings, geçen ay yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit etmiş, kredi not görünümünü ise, “erken” olarak nitelendirdiği parasal gevşemenin yurtiçi güvende bozulmaya neden olduğunu belirterek "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.
Fitch skalasında B seviyesi, önemli temerrüt riskinin mevcut olduğunu fakat sınırlı bir güvenlik marjının kaldığına işaret ederken mali taahhütlerin halihazırda yerine getirildiğini ancak ödeme kapasitesinin, iş ve ekonomik çevredeki bozulmaya karşı kırılgan olduğunu ifade ediyor.
Fitch'in ilgili raporunda yüksek enflasyon, düşük dış sermaye akımı ve para politikası kredibilitesinin zayıf olmasının kırılganlıkları artırdığına vurgu yapıldı. Fitch, kur korumalı mevduat hesapları da dahil olmak üzere enflasyonu düşürmek için hazırlanan önlemlerin makroekonomik ve finansal istikrar riskleri hafifletmesini beklemediklerini kaydetti.
Fitch'in yüksek seviyede gördüğü riskler arasında negatif reel faiz oranı dahil genişlemeci para politikası setinin enflasyonu yüksek seviyelerde sabitleyebileceği, kamu maliyesinin döviz kurundaki değer kaybına ve enflasyona yönelik kırılganlığını artırarak uluslararası rezervler üzerindeki baskıları tekrar canlandırabileceği yer aldı.
Fitch raporda, Türkiye’de enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 38'e, 2022'de ortalama yüzde 41'e ve 2023'te yüzde 28'e ulaşacağı öngörüsünde bulundu.
Yaklaşan 2023 genel seçimleri öncesinde genişlemeci para politikası riskinin yüksek olduğuna dikkat çeken Fitch "Siyasi kaygılar merkez bankasının politika faizini yükseltme kabiliyetini sınırladığı için finansal stres durumunda yüksek derecede bir belirsizlik var." ifadelerini kullandı.
Yetkililerin kur korumalı mevduat sisteminin döviz kurunda istikrarı destekleyeceğini ve bunun sonucunda enflasyonist baskıların azaltılmasını kolaylaştıracağını düşündüğüne atıfta bulunan Fitch, "Yeni enstrümanın güveni sürdürülebilir bir şekilde iyileştirme kapasitesi, yüksek ve yükselen enflasyonun yanı sıra sabit olmayan beklentilerin olduğu bir ortamda sınırlıdır. Ayrıca, enstrümanın yurt içi döviz talebini azaltmaması halinde, faiz aracı kullanılmadan istikrarlı bir döviz kuru seviyesinin korunması için kredi tahsislerinin döviz talebine katkıda bulunmadığına yönelik önlemlerde olduğu üzere yeni müdahaleler veya ihracatçıların gelirlerinin yüzde 25'inin satılmasını gerektiren yeni uygulamaya benzer ek sermaye akışı önlemleri gerektirecektir. Bu durum yurt içi güven üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir." ifadelerini kullandı
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