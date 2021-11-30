Fırtına başkenti de vurdu! Rüzgar çatıları uçurdu

DHA

Ankara'da dün gece saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, trafik lambaları da zarar gördü.

DHA'nın haberine göre, çok sayıda ağacın devrildiği kentte, zaman zaman sağanak da etkili oldu.