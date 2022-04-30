Fırat Kalkanında terör örgütüne bir darbe daha!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık verilmeye devam edildiği belirtildi.

AA'da yer alan habere göre yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.