Fırat Kalkanı'nda 11 PKK'lı terörist öldürüldü!

AA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

AA'da yer alan habere göre bölücü terör örgütü unsurlarına karşı mücadelenin aralıksız sürdüğü vurgulandı.