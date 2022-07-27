Fırat Kalkanı bölgesinde 2 asker şehit oldu!

İHA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, “Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir ÜB’mize açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız Tnk. Söz. Er Mevlüt Yoğurtcu ve Tnk. Söz. Er Mert Otal yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

GAZİANTEP'TE TÖREN DÜZENLENECEK

İHA'da yer alan habere göre şehitlerin naaşı zırhlı askeri ambulansla alınarak Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi morguna getirildi. Tank Sözleşmeli Er Mert Otal ve Tank Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu’nun otopsileri yapıldı. Sabah 09.30’da Gaziantep Havalimanında düzenlenecek törenin ardından Sözleşmeli Er Mert Otal’ın naaşı Kırıkkale’ye, Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu’nun naaşı da Çankırı’ya gönderilecek. Hastaneye 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural ile çok sayıda komutanın da geldiği bilgisi alındı.

TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFLERİ VURULUYOR

Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki askerler tarafından ateş destek vasıtalarıyla PKK/PYD hedeflerinin ateş altına alındığı bildirildi. Yoğun bombardımanın sürdüğü kaydedildi.

KIRIKKALE'YE ACI HABER ULAŞTI

Mert Otal'ın (24) şehadet haberi, Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara, Mühimmat ve Garnizon Komutan Yardımcısı Bakım Albay İsmail Coşkun ve askeri yetkililerce aileye verildi. Şehit Otal'ın, Kaletepe Mahallesi'ndeki annesinin yaşadığı evinin sokağına Türk bayrakları asıldı.

Bekar olan şehit Mert Otal'ın 22 yaşında Mustafa adında bir erkek kardeşinin olduğu, anne ve babasının da 2010 yılında boşandığı öğrenildi. Annesi Arzu Otal'ın Kırıkkale merkez Kaletepe Mahallesi'nde yaşadığı, babasının ise Keskin ilçesinde ikamet ettiği belirtildi.