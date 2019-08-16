PKK/YPG bölgeyi mayınlıyor

16 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat’ın doğusunda yönelik askeri tahkimatın yüzde 85’ini tamamladı. Şanlıurfa’nın Akçakale, Suruç ve Ceylanpınar ilçelerinin operasyonel sürecin en hareketli bölgeleri olması bekleniyor. Ankara’dan yapılan kararlılık açıklamaları ile birlikte, sınırın öbür tarafında da hareketlilik olduğu gözleniyor.
Washington ile uzlaşıların başarısız olması halinde Türkiye’nin tek başına hareket etmesinden duyulan korkunun bir göstergesi olarak terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG/SDG’nin sınırda aralarında Tel Abyad ve Ras el Ayn’ın da bulunduğu birden çok bölgede mayın döşemeye başladığı öğrenildi.
Bu gelişmeyi doğrulayan yerel kaynaklar, SDG’nin sınırda inşa ettiği bazı tünelleri tuzakladığını da ekledi. Kaynaklar, SDG’nin Türk ordusunun operasyonunu başlatmasının olası olduğu yerlerde tank savar, mayın ve anti personel mayın döşemeye başladığını belirtiyorlar.
Kaynaklara göre, mayın döşeme işlemi Türk güvenlik güçlerinin sınır şeridinin tamamında yaptığı gözetleme ve tarama operasyonları düşünüldüğünde tek başına hareket etmeye karar vermesi halinde Türkiye’yi operasyonel süreçten alıkoymayacaktır.
Ancak asıl endişenin sivillerin zarar görme ihtimalinden kaynaklandığını zira SDG’nin Ras el Ayn’daki bazı evleri de mayınladığı belirtildi.
Tel Abyad’da yerel bir kaynak da halkın mayınlama işleminden duyduğu korkuyu anlattı. “SDG bu bölgelere yaklaşılmaması konusunda uyardı ancak bu mayınların varlığı ve her an infilak etme ihtimali, bunlarla birlikte veya yakınlarında yaşamayı zorlaştırıyor,” dedi.
SDG’nin çekilmeye karar vermesi halinde, Türkiye’yi sivilleri hedef almakla suçlamak amacıyla mayınları patlatma ihtimalinden de söz eden kaynak, “Afrin’den deneyimimiz var, orada çekilmeden önce evlerin büyük kısmı mayınlanmıştı ve mayınlar çok sayıda sivil kayba yol açarak art arda infilak etmişti,” şeklinde konuştu.
YPG/SDG, Rakka ve Deyr el Zor kırsallarında gençleri zorunlu askere alma operasyonlarını da sürdürüyor. Rakka İnsan Hakları Gözlemevi, SDG’nin şehirdeki bazı aktivistleri tutukladığını doğrularken kaynaklar, yine SDG’nin Deyr el Zor’un doğu kırsalında evlere baskın düzenleyip insanları tutukladığını, Türkiye ile askeri karşılaşma ihtimali artarken Arap aşiretlerine mensup çocukların Türkiye ile bir savaşa sokulması konusunda halkın endişeli olduğunu aktardı.
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