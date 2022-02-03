İHA

İstanbul'da, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında firari olarak aranan Avcılar Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Burçin Baykal tutuklandı.

İHA'nın haberine göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Erkan Karaaslan önderliğindeki suç örgütünün ülke genelinde güncel enflasyon değeri hesaplanmamış haliyle yaklaşık 22 milyon lira değerinde toplamda 80 kamu ihalesi aldığı belirtildi.

Yapılan soruşturmada, 2015 tarihli Mali Danışmanlık Hizmet Alım İhalesi'nde yaklaşık 170 bin lira, 2016 yılındaki ihalelerde ise yaklaşık 54 bin lira kamu zararının oluştuğu yönünde tespitlere de yer verildi. Kamu zararının güncel değeriyle yaklaşık 1 milyon TL olduğu da kaydedildi.

MALİ SUÇLAR MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM OLDU

Dosya kapsamında 28 Aralık 2021 tarihinde 'ihaleye fesat karıştırma', 'resmi belgede sahtecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' suçlarının şüphelisi olan 19 kişiye yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda 17 kişi yakalanırken, firari olan Avcılar Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Burçin Baykal ise 1 Şubat tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.

Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Burçin Baykal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.