Firari emniyet müdürü İstanbul'da yakalandı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arama kaydı bulunan firari eski emniyet müdürü Osman Kaplan'ın İstanbul Bahçelievler'de saklandığı adrese operasyon düzenlendi.

AA'da yer alan habere göre gözaltına alınan Kaplan'ın örgütün üst seviyedeki yöneticileriyle telefon görüşmesi kayıtlarının olduğu ve yakalanmamak için kılık değiştirdiği belirlendi.

Ankara'ya getirilen firari Osman Kaplan'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.