Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe'yle Şener Özbayraklı - Tolgay Arslan takası olacağı iddialarına, "Öyle bir şey yok. Tolgay Arslan, Beşiktaş'ın sözleşmesi futbolcusu. Öyle de devam edecek gibi görünüyor" diye cevap verdi.

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