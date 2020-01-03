DHA

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 muvazzaf ve TSK'dan ihraç edilen 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

MUĞLA MERKEZLİ 7 İLDE BASKIN

DHA'da yer alan habere göre Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah, Muğla başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Kocaeli, Adana, Mersin ve Erzurum'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonunun sürdüğü bildirildi.