FETÖ'ye büyük operasyon!

İHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem imam’ oldukları tespit edilen; 100 ‘mahrem imam’ şüphelinin, Ankara merkezli 40 ilde, gözaltına alınmalarına karar verildi.

DİYARBAKIR'DA "İZDİVAÇ" DOSYASI OPERASYONU

DHA'da yer alan habere göre de, Diyarbakır'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik "İzdivaç" dosyası kapsamında; 2015-2016 yıllarında yapılacak evliliklere aday gösterilen terör örgütü mensupları ile ilgili BYLOCK yazışmaları bulunan kadın örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında Boğaziçi ve Dicle Üniversitesi mezunlarının da bulunduğu şüphelilerden 3'ünün 15 Temmuz 2016 hain kalkışması sonrası yurt dışına kaçtığı tespit edildi.