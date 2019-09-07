Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde FETÖ/PDY ait hücre evi olduğunu tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen polis, örgütün haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilen F.G'yi gözaltına aldı.

BİR ZANLI TUTUKLANDI

AA'da yer alan habere göre evde yapılan aramada ise 70 hard disk ve kağıt imha makinesi ele geçirildi. Hard diskler incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.