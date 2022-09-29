FETÖ operasyonu! 9 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 9 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.
Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, firari olarak aranan ve sözde güvenli olarak tabir edilen "örgüt evlerinde" kaldıkları belirlenen 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Söz konusu şüphelilerden 2'sinin polis memurluğundan, 1'inin öğretmenlikten ihraç edildiği, 3'ünün özel sektör çalışanı ve diğer 3'ünün örgütün sözde "askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyette bulunduğu ve ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen eski askeri okul öğrencisi olduğu belirlendi.
Düzenlenen operasyonda ise 9 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Öte yandan Antalya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce de örgütün sözde "emniyet mahrem yapılanması" içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen ve ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurduğu tespit edilen şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.
İfade teşhislerde adı geçen ve polis okulu eski öğrencisi olduğu belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
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