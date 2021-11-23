FETÖ'nün TSK yapılanmasına soruşturma: 112 gözaltı!

AA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ile sağladığı koordinasyon, veri karşılaştırılmasına dayalı işlemleri sonucunda, 4’ü Deniz, 5’i Kara, 37’si Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 1’i Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup 15’i muvazzaf 47 asker ile 65’i 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi toplam 112 şüphelinin yakalanması kararı verildi.

22 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

AA'da yer alan habere göre İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı, İzmir ve 21 ayrı ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

JANDARMA MAHREM YAPILANMASINA DA OPERASYON

Öte yandan DHA'da yer alan son dakika haberine göne Ankara Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma mahrem yapılanmasında örgüt üyesi askeri personellerden sorumlu mahrem imam oldukları deşifre edilen 101 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 42 ilde düzenlenen operasyonda 53 şüphelinin yakalandığını açıkladı.