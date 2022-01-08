25 ilde FETÖ operasyonu! 73 gözaltı kararı var!

FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması soruşturması kapsamında, aralarında görevde bulunan askerlerin bulunduğu 73 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 şüpheli yakalandı.