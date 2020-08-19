DHA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü´ne bağlı Ulusal Büro Amirliği ekipleri, geçen haftalarda yapılan operasyonlarda firari olarak aranan ve FETÖ/PDY´nin sözde 'bölge imamı' olduğu öne sürülen A.O.´nun adresini belirledi.

Bunun üzerine operasyon kapsamında harekete geçen ekipler, düzenlenen şok baskınla A.O.´yu yakalayıp, gözaltına aldı.

15 TEMMUZ SONRASI GÖRÜŞMELER YAPMIŞ

DHA'da yer alan habere göre emniyete götürülen A.O.´nun; FETÖ elebaşı Fetullah Gülen´in çağrısıyla Bank Asya´nın kapatılmaması için bankaya 10 bin lira yatırdığı, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Altın Çocuk Derneği´nde sigorta kaydının olduğu, örgüt üyelerinin konakladığı otellerde kaldığı, darbe girişiminin ardından sözde üst düzey örgüt üyeleriyle görüşme yaptığı belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

A.O.´nun, ayrıca 'gri liste'de aranırken, polis tarafından yakalanan H.D. ile de sürekli telefon görüşmesi yaptığı öne sürüldü. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden A.O., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.