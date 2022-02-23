FETÖ'nün Karlov suikastı davasında yeni gelişme!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastına ilişkin 13 sanığın mahkum edildiği dava istinaftan geçti.
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince, 9 Mart 2021'de karara bağlanan dosyanın kanun yolu incelemesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesince tamamlandı. Kararda, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin ise yerinde olduğu vurgulandı.
DOSYA YARGITAY'A GÖNDERİLDİ
Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu, sanıklara yönelik ceza artırımı ve indiriminin yasal gerekçeye dayandığı belirtilen kararda, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinin hükmünün yerinde olduğu kaydedildi.
İlk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bularak, istinaf başvurusunu esastan reddeden ceza dairesi, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ramazan Yücel'in tahliyesini, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
Temyiz incelemesi için dosya, Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderildi.
MAHKEME, 9 MART 2021'DA DOSYAYI KARAR BAĞLADI
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, 19 Aralık 2016'da katıldığı bir sergide, FETÖ mensubu polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği olaya ilişkin davanın görülmesine, 8 Ocak 2019'da Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.
İlk savunmaların ardından 5 Mart 2020'de savcı, esas hakkında mütalaasını sundu. Mahkeme, 9 Mart 2021'de dosyayı karara bağladı.
Buna göre, suikastı gerçekleştiren ve olay yerinde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen Mevlüt Mert Altıntaş'ın "örgüt abisi" sanık Şahin Söğüt ile suikast talimatını Altıntaş'a ilettiği belirtilen sanık Salih Yılmaz ve Ahmet Kılınçarslan, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile Karlov'u "terör amaçlı kasten öldürme" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
SERGİNİN ORGANİZATÖRÜ DE CEZA ALDI
FETÖ'nün mahrem istihbarat yapılanmasında görevli olduğu belirlenen sanık Hüseyin Kötüce ile eski istihbaratçı Vehbi Kürşad Akalın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "terör amaçlı kasten öldürmeye yardım" suçundan da 15'er yıl hapse mahkum edildi.
Sanıklar Hasan Tunç, Sercan Başer, Ufuk Gül, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6'şar ay, Ayşe Söğüt ve Kaan Bülbül, aynı suçtan 9'ar yıl, Hayreddin Aydınbaş ve Ramazan Yücel ise 10 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.
Karlov'un öldürüldüğü serginin organizatörü sanık Mustafa Timur Özkan, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.
Sanıklar Doğukan Söylemez, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk, Abdulsamet Kekeç, Sefa Kurnaz ve Bilal Dereli hakkında ise beraat kararı verildi.
Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile Emrullah Uslu'nun da arasında bulunduğu firari sanıklar Hamza Sevinç, Cemal Karaata, Cengiz Özkan, Burak Yusmak, Murat Tokay, Şerif Ali Tekalan ve Temel Alsancak'ın dosyası ayrıldı.
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