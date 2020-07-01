Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili eski Bandırma 6. Ana Jet Üssü Komutanı hava pilot tuğgeneral Mustafa Rüştü Çelenk'in de yargılandığı davada karar açıklandı.
Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Çelenk ve eski Balıkesir Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Tamer Akkoyun ile tutuksuz sanıklar eski Bandırma 6. Ana Jet Üssü Harekat Komutanı pilot kurmay albay Ali Çayır, eski Işıklar Askeri Lisesi Takım Komutanı Turgay Tendürüs, eski Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanı tuğgeneral İshak Dayıoğlu ile yakınları ve avukatları katıldı.
Karar öncesi son sözleri sorulan sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Çelenk'i "anayasal düzeni ortadan kaldırarak, yerine başka bir düzen getirmeye ve mevcut düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye çalışmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Daha sonra bu karar, müebbet hapse çevrildi.
"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Akkoyun, suça iştirak ettiği fakat darbe girişimi sırasında eyleminden gönüllü olarak vazgeçtiği gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Ali Çayır ve Turgay Tendürüs ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı.
İshak Dayıoğlu'nun davadan beraatini kararlaştıran heyet, sanıkların cezaları kesinleşinceye kadar yurt dışına çıkmalarını yasakladı.
Mahkeme heyeti, Çelenk ve Akkoyunlu'nun tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı bitirdi.
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