Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor SON DAKİKA: FENERBAHÇE’NİN RAKİBİ BELLİ OLDU! UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimi ile Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti?

        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi takım?

        Bugün yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe'nin 3. eleme turundaki rakibi belli oldu. Bu gelişme sonrası futbolseverler Fenerbahçe'nin rakibi ve maç tarihleri hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Sarı-lacivertli ekip, 3. eleme turunda rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek. Elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Peki, Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti? İşte Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi rakibi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 13:52 Güncelleme: 21.07.2025 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu sorusu yanıt buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimi 21 Temmuz Pazartesi bugün yapıldı. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen Devler Ligi kurası ile Fenerbahçe’nin 3. eleme turundaki rakibi netleşti. Sarı-lacivertliler, rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek. Elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Peki, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti? İşte, Fenerbahçe’nin rakibi ve maç programı hakkında detaylar…

        • 2

          UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ YAPILDI

          UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimi, 21 Temmuz 2025 Pazartesi bugün yapıldı.

          İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirilen Devler Ligi kurası ile temsilcimiz Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu.

        • 3

          FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİBİ KİM OLDU?

          Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi belli oldu.

          Sarı-lacivertli ekip, Devler Ligi'nde Hollanda temsilcisi Feyenoord ile eşleşti.

        • 4

          FENERBAHÇE'NİN AVRUPA YOLU

          Feyenoord'u elerse:

          Fenerbahçe, Feyenoord'u elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselecek. Sarı-lacivertlilerin play-off turundaki rakibi ise 4 Ağustos'ta yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

          Feyenoord'a elenirse:

          Fenerbahçe, Feyenoord'a elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabından devam edecek. Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa ligi etabındaki rakipleri ise 29 Ağustos'ta yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

        • 5

          FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki maç takvimi merak konusu oldu.

          Eşleşmenin ilk müsabakası 5 veya 6 Ağustos tarihinde Hollanda'da, rövanş maçı ise 12 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

        • 6

          FEYENOORD'U ELERSE MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

          Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu:

          Benfica - Nice kazananı

          Club Brugge - Salzburg /Brann kazananı

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        HSK seçimi AYM gündeminde
        HSK seçimi AYM gündeminde
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Son 10 gün! Eski tip ehliyetler için uyarı
        Son 10 gün! Eski tip ehliyetler için uyarı
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        22 Temmuz'da ne olacak?
        22 Temmuz'da ne olacak?
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Gazze'nin yüzde 88'i İsrail'in tahliye emri altında
        Gazze'nin yüzde 88'i İsrail'in tahliye emri altında
        Sakarya'da ormanla birlikte evler de yandı!
        Sakarya'da ormanla birlikte evler de yandı!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mı?
        Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mı?
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı
        Habertürk Anasayfa