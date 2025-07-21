Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu sorusu yanıt buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimi 21 Temmuz Pazartesi bugün yapıldı. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen Devler Ligi kurası ile Fenerbahçe’nin 3. eleme turundaki rakibi netleşti. Sarı-lacivertliler, rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek. Elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Peki, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti? İşte, Fenerbahçe’nin rakibi ve maç programı hakkında detaylar…