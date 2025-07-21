Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi takım?
Bugün yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe'nin 3. eleme turundaki rakibi belli oldu. Bu gelişme sonrası futbolseverler Fenerbahçe'nin rakibi ve maç tarihleri hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Sarı-lacivertli ekip, 3. eleme turunda rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek. Elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Peki, Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti? İşte Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi rakibi...
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Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu sorusu yanıt buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimi 21 Temmuz Pazartesi bugün yapıldı. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen Devler Ligi kurası ile Fenerbahçe’nin 3. eleme turundaki rakibi netleşti. Sarı-lacivertliler, rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek. Elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Peki, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti? İşte, Fenerbahçe’nin rakibi ve maç programı hakkında detaylar…
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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ YAPILDI
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimi, 21 Temmuz 2025 Pazartesi bugün yapıldı.
İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirilen Devler Ligi kurası ile temsilcimiz Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu.
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FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİBİ KİM OLDU?
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi belli oldu.
Sarı-lacivertli ekip, Devler Ligi'nde Hollanda temsilcisi Feyenoord ile eşleşti.
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FENERBAHÇE'NİN AVRUPA YOLU
Feyenoord'u elerse:
Fenerbahçe, Feyenoord'u elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselecek. Sarı-lacivertlilerin play-off turundaki rakibi ise 4 Ağustos'ta yapılacak kura çekimiyle belli olacak.
Feyenoord'a elenirse:
Fenerbahçe, Feyenoord'a elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabından devam edecek. Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa ligi etabındaki rakipleri ise 29 Ağustos'ta yapılacak kura çekimiyle belli olacak.
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FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki maç takvimi merak konusu oldu.
Eşleşmenin ilk müsabakası 5 veya 6 Ağustos tarihinde Hollanda'da, rövanş maçı ise 12 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.
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FEYENOORD'U ELERSE MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu:
Benfica - Nice kazananı
Club Brugge - Salzburg /Brann kazananı
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