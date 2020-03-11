PSV Eindhoven, Fenerbahçe ile adı anılan Roger Schmidt'in yeni teknik direktörleri olduğunu duyurdu. Alman teknik adam, PSV ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Hollanda ekibi, devre arasında da Fenerbahçe'nin ilgilendiği sol bek oyuncusu Ricardo Rodriguez'i transfer etmişti.