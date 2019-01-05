Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar transferini duyurdu! Fenerbahçe'nin Twitter hesabından bir paylaşım yapılmış ve Sadık Çiftpınar bu videoya "Bu sevda bitmez gönüllerde" diyerek yanıt vermişti. Sarı-lacivertlilerin Twitter hesabından Sadık'ın yanıtına "Yuvana hoş geldin Sadık Çiftpınar, omuz omuza nice zaferlere" tweet'iyle cevap verildi.

Fenerbahçe, transferi daha sonra resmi internet sitesinden de duyurdu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Sadık ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Sadık'ın çocukken üzerinde Fenerbahçe formasıyla çektirdiği fotoğraflar da paylaşıldı ve şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ve kulübü Evkur Yeni Malatyaspor ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcunun bonservisiyle kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlamıştır.

Bu bağlamda 1 Ocak 1993 doğumlu stoper ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Sadık Çiftpınar ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz."

Fenerbahçe ile Evkur Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda bir miktar para ve iki oyuncu karşılığında anlaşma sağlamıştı. Sarı-lacivertliler Sadık için Evkur Yeni Malatyaspor'a Yiğithan Güveli'yi bonservisiyle, Barış Alıcı'yı ise 6 aylığına kiralık olarak gönderecek.