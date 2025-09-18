Fenerbahçe TFF'ye gidiyor!
Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin bugün saat 16.00'da Riva'ya giderek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, Alanyaspor maçındaki hakem kararları için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gidiyor...
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin bugün saat 16.00'da Riva'ya giderek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, saat 16.00’da Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva tesislerine gidecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."