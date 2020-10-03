Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Diego Perotti ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, görüşmeler, sağlık kontrolleri ve transfer süreçlerinin ilerletilmesi kapsamında bugün İstanbul’a gelmiştir.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

DIEGO PEROTTI KİMDİR?

Diego Perotti 26 Temmuz 1988'de dünyaya geldi. Arjantinli millî futbolcu olan Perotti, Roma takımında orta saha pozisyonunda görev yapıyor.

Diego Perotti, profesyonel kariyerine 2006 yılında Deportivo Morón kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Sevilla B, Sevilla, Boca Juniors, Genoa, Roma kulüplerinde oynadı.